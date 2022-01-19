2021, en sıcak yedi yıldan biri oldu

Açıklamada, 2015’ten bu yana yıllık ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi dönemden en az 1 santigrat derece yüksek olduğu da belirtiliyor.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas’ın konu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle: “2021 beklenenden daha sıcak geçti. Sera gazı artışlarından kaynaklanan uzun vadeli genel ısınma, doğal iklim faktörlerinin neden olduğu küresel ortalama sıcaklıkların da yıldan yıla kaydedilen değişkenlikten çok daha fazla.”

Taalas ayrıca iklim değişikliğinin dünyanın her kıtasında su kaynaklı riskler ve günlük hayatı değiştiren yıkıcı tabiat olaylarını beraberinde getireceği uyarısında bulundu.