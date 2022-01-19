Diken

Yaramazlara biraz batar!

2021, en sıcak yedi yıldan biri oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2021’in şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yedi yıldan biri olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

WMO’nun açıklamasına göre geçen yıl kaydedilen ortalama küresel sıcaklık, sanayi dönemi öncesi 1850-1900 yıllarındaki ortalama sıcaklıktan 1,11 santigrat derece daha fazla.

Açıklamada, 2015’ten bu yana yıllık ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi dönemden en az 1 santigrat derece yüksek olduğu da belirtiliyor.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas’ın konu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle: “2021 beklenenden daha sıcak geçti. Sera gazı artışlarından kaynaklanan uzun vadeli genel ısınma, doğal iklim faktörlerinin neden olduğu küresel ortalama sıcaklıkların da yıldan yıla kaydedilen değişkenlikten çok daha fazla.”

Taalas ayrıca iklim değişikliğinin dünyanın her kıtasında su kaynaklı riskler ve günlük hayatı değiştiren yıkıcı tabiat olaylarını beraberinde getireceği uyarısında bulundu.

Kanada’da geçen yıl kaydedilen 50 santigrat derece sıcaklıkla 2021’in rekor kıran sıcaklıkların yaşandığı yıl olarak hatırlanacağını vurgulayan Taalas şöyle devam etti: “Bu sıcaklık Cezayir’deki Sahra Çölü’nde kaydedilen oranlarla beklenmedik sağanak yağışlarla ve Asya ile Avrupa’daki ölüme yol açan sellerle kıyaslanır niteliktedir.”

Dünya Meteoroloji Örgütü, Nisan 2021’de yayımladığı Küresel İklim Raporu’nda, 2020’nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin açıklamasında, 2020’nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, ‘uçurumun eşiğindeyiz” demişti.

Türkiye’deki küresel ısınma dünya ortalamasının iki katına yakın

Okyanus sıcaklıkları 2021’de rekor seviyeye ulaştı

2021: Dünya ‘yanıyor’: Temmuz kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

2021: İklim krizi: Kuzey Kutbu’nda sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaştı

2021: Kuzeybatı Pasifik’te yükselen sıcaklıklar Kolumbiya Nehri’ndeki somonları ‘canlı canlı yaktı’

2021: Kanada’yı vuran sıcak hava dalgasında 1 milyarı aşkın deniz canlısı öldü

2021: Boğaziçili profesör: Bu yüzyılın sonunda İstanbul’da sıcaklık 50 dereceyi bulacak

2021: Türkiye’de son 50 yılın en sıcak altıncı ağustosu yaşandı

2021: Meteoroloji raporu: 2020’de, sıcaklık 198 noktada ekstrem değerlere ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 kaydedilen en sıcak üç yıldan biriydi

SON HABERLER

2022: Elde avuçta ne var?

bu senenin Boğa Akrep aksındaki tutulmalar 2003 senesi ve 2004 senesinin ilk altı ayında da aynı derecelerde meydana gelmişti. O zaman hayatınızda ne gibi başlangıç ve bitiş temaları oluyordu? Ne gibi krizleri geride bırakmak, hangi güvenli barınma alanlarını yaratmak söz konusuydu?