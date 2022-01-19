2021, en sıcak yedi yıldan biri oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2021’in şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yedi yıldan biri olduğunu açıkladı.
WMO’nun açıklamasına göre geçen yıl kaydedilen ortalama küresel sıcaklık, sanayi dönemi öncesi 1850-1900 yıllarındaki ortalama sıcaklıktan 1,11 santigrat derece daha fazla.
Açıklamada, 2015’ten bu yana yıllık ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi dönemden en az 1 santigrat derece yüksek olduğu da belirtiliyor.
WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas’ın konu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle: “2021 beklenenden daha sıcak geçti. Sera gazı artışlarından kaynaklanan uzun vadeli genel ısınma, doğal iklim faktörlerinin neden olduğu küresel ortalama sıcaklıkların da yıldan yıla kaydedilen değişkenlikten çok daha fazla.”
Taalas ayrıca iklim değişikliğinin dünyanın her kıtasında su kaynaklı riskler ve günlük hayatı değiştiren yıkıcı tabiat olaylarını beraberinde getireceği uyarısında bulundu.
Kanada’da geçen yıl kaydedilen 50 santigrat derece sıcaklıkla 2021’in rekor kıran sıcaklıkların yaşandığı yıl olarak hatırlanacağını vurgulayan Taalas şöyle devam etti: “Bu sıcaklık Cezayir’deki Sahra Çölü’nde kaydedilen oranlarla beklenmedik sağanak yağışlarla ve Asya ile Avrupa’daki ölüme yol açan sellerle kıyaslanır niteliktedir.”
Dünya Meteoroloji Örgütü, Nisan 2021’de yayımladığı Küresel İklim Raporu’nda, 2020’nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin açıklamasında, 2020’nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, ‘uçurumun eşiğindeyiz” demişti.