Atmosferdeki karbondioksit oranı rekor seviyeye ulaştı

İnsan faaliyetleri ve fosil yakıtların kullanımının sürekli artmasının karbondioksit seviyesini daha da artırdığını belirten İncecik şunları aktardı: “Bu durum Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporlarında kanıtlanmıştır. Her yıl karbondioksit değeri yaklaşık 2 ppm’nin üzerinde artış göstermektedir.“

İncecik, pandemide kapanmanın en yoğun döneminde insan etkinliğinin azalması nedeniyle günlük karbondioksit emisyonlarının küresel olarak yüzde 17’ye kadar azaldığının tahmin edildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Ancak kısıtlama önlemlerinin süresi belirsizliğini koruduğunda 2020 yılı boyunca toplam yıllık emisyon azalmasının tahmini çok belirsizdir. Küresel ölçekte bir karbon emisyon azalımı atmosferik karbondioksitin düşmesine neden olmamaktadır. Karbondioksit biraz azaltılmış bir hızda yılda 0,08-0,23 ppm daha düşük olsa da yükselmeye devam edecektir. Bu 1 ppm, doğal yıllık değişkenlik aralığına oldukça uygundur. Kısa vadede Covid-19 kapanma etkisinin doğal değişkenlikten ayırt edilemeyeceği anlamına geliyor.”

Yeşil sanayi devriminin önemi

Karbondioksit seviyelerinin azaltılması için fosil yakıt kullanımından uzaklaşılması gerektiğinin altını çizen İncecik, enerji, ulaşım ile tarım gibi sektörlerde bunun mutlaka gerçekleşmesi ve yeni teknolojilerle verimliliğin öne çıkması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. İncecik son olarak şu değerlendirmeleri yaptı: “İnsanların atmosfere büyük miktarlarda pompaladığı karbondioksiti hızla azaltmanın yanı sıra iklim değişikliğine ilişkin son bilimsel değerlendirmelerin tümü tek başına emisyonları azaltmanın, küresel sıcaklıkların 1,5 veya 2 dereceden fazla yükselmesini engellemek için yeterli olmayacağını da gösterdi. Başta ormanlaştırmanın yaygınlaştırılması olmak üzere sanayide de ‘yeşil sanayi devrimine‘ geçiş bu yüzyılın anahtar özellikleri olacaktır.“