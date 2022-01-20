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Gül, ‘Aktif siyasette olmayacağım’ demiş

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Aktif siyasette yer almayacağım” dediğini aktardı.

Fotoğraf: AA

Kayseri’de gazetecilere konuşan Babacan, dönem dönem muhalefetin adayı olarak gündeme getirilen Gül’le görüşmesini anlattı.


DEVA Partisi lideri, altı partinin parlamenter sistemde uzlaşmasına değinirken, şimdilik herhangi bir ittifakta yer almadıklarını dile getirdi.

Babacan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

* DEVA Partisi şu anda herhangi bir ittifak içinde yer almıyor. Şu ana kadar diğer partilerle yaptığımız somut işbirliği anlamında parlamenter sistem çalışması oldu. Önümüzdeki süreçte biz herhangi bir ittifakta yer alır mıyız yoksa seçimlere tek başımıza mı gireriz bunun kararını oluşturacağız, bugün itibarıyla bir kararımız yok. Tabii ki yaptığımız hazırlıkları ittifakta olursak ittifak masasına koyarız, çünkü bunlar ülkemiz için yaptığımız hazırlıklar. Başka fikri olanlar da koyar.

‘Aktif siyasette olmayacak’

* (Gül’le) İnsani ilişkilerimiz sürüyor. Üç-dört ayda bir oturup ev sohbeti yapıyoruz. Hem bir siyasetçi hem de bir devlet adamı olarak tecrübelerini önemsiyorum. Tecrübelerinden istifade ediyoruz. Kendisi aktif siyasette olmayacağını söyledi. Dolayısıyla partimizle formel ya da informel bir ilişkisi yok. Partimiz kurulurken fikri desteğini verdi, yeni bir partinin Türkiye için çok gerekli olduğunu ifade etti.

* Parlamenter sistem istediğini beyan eden altı siyasi partinin temsilcileri eylül ayından bu yana bu çalışmaları bir araya getirmek için çalıştı. Güzel bir çalışma ortaya kondu. Salı akşamı yaptıkları son toplantıda çok önemli oranda bir mutabakat oluştu. Belki de yakın tarihimizde ilk defa çok sayıda partinin bir araya gelerek tek bir konu üzerinde mutabakat sağlayabilmesi demokrasi açısından sevindirici bir gelişme.

‘Bütçeyi hesaplıyoruz’

* Bütçesini hesap edemediğimiz bir eylem planımız yok, tarih ve gün vermediğimiz bir eylem yok. Üç nesildir ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum biliyorsunuz. Nasıl iş dünyasında bir söz verirken hem miktar hem de tarih vardır, sipariş alırken miktar ve tarih konuşursunuz, bu sözü yerine getirmek için uğraşırsınız. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacağı bütün işlerin her bir maddesinin bütçesini hesap ediyoruz, tarih veriyoruz. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti böyle bir çalışma yapmamıştı. AK Parti’de iken orada da planlama ve programlama alanında çok emeğim var. Üç tane 5 yıllık kalkınma planının koordinasyonunu yaptım. Hiçbir program bizim şu anda yaptığımız kadar detaylı olmamıştı. Bunlar tamamlanınca açıklıyoruz, kıskanma yok, birisi kopya çeker diye endişemiz yok.

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