Kılıçdaroğlu’ndan TÜİK başkanına: 84 milyonun ‘ah’ını aldınız ‘vah’ı kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyon hesabını yaparken 84 milyona karşı sorumlu olduğunu söyleyen Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Sait Erdal Dinçer’i eleştirdi.

Fotoğraf: CHP

TÜİK, muhalefet tarafından enflasyona dair istatistikleri gerçekçi olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Dinçer bugün eleştirilere karşı “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” demişti.

Ankara’da Konut Görevlileri Sendikası’nı ziyaretinin ardından kameraların karşısına geçen CHP liderine Dinçer’in sözleri soruldu.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum, ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Bunlar markete, pazara gitmiyorlar mı? Yumurtanın, sütün, zeytinin, yağın fiyatını bilmiyorlar mı? Kaç liradan kaç liraya çıktığını bilmiyorlar mı… 84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!”