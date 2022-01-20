Demirtaş: İktidarın bize maraba muamelesi yapmasına izin vermeyiz

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “İktidarın irademizi kırma girişimine, bize maraba muamelesi yapmasına izin vermeyiz” dedi.

HDP’li siyasetçi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine de “Hem ağır bir tecrit uygulamak hem de Öcalan adına cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmak ahlaki bir tutum değildir” yanıtını verdi.

Erdoğan geçtiğimiz hafta, ”Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” açıklamasını yapmıştı.

‘Algı yaratma girişimi’

Yeni Yaşam’dan Yusuf Özdemir’e konuşan Demirtaş, Erdoğan’a şu sözlerle yanıt verdi:

* Doğrusu, bir cumhurbaşkanının bu şekilde bir beyanda bulunması son derece tuhaf. Ama söz konusu kişi Erdoğan olunca yadırgamıyorum artık. Altında yatan amaç ve niyeti tam olarak bilme şansım yok. Ancak kesinlikle bir art niyet, kötü niyet olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yaptığı şey bir algı yaratma girişimidir. Erdoğan’ın çözüm sürecindeki tutumu ve bizimle birlikte tüm Kürt dinamiklerine yönelik pratiğine bakıldığında bu açıklamanın iyi niyetli olmadığı görülecektir. Bir başka amaç da Kürtler arasında kafa karışıklığı yaratmaktır ki bu da yanlıştır ve herhangi bir karşılığı yoktur. Bugüne kadarki tüm barış ve çözüm girişimlerini destekledik, çabaların başarıya ulaşması için uğraştık. Bu konuda bir tereddüdümüz yok. Ben demokratik siyasi alanda uzun süre görev almış bir siyasetçiyim, başka da bir rolüm, bir misyonum yoktur. Dolayısıyla bu türden saçma söylemlerin bizim siyaset dünyamızda hiçbir karşılığı yoktur. Kimse de bu tür sözlere itibar etmemeli, bu tür sözleri ciddiye almamalıdır.

‘İktidarın bize maraba muamelesi yapmasına izin vermeyiz’

* Ayrıca HDP yönetimiyle bizim bir irademiz var. Bu iradenin ezilmesine, yok sayılmasına izin vermediğimiz için beş yılı aşkın süredir hapisteyim. Bir kez daha, iktidarın irademizi kırma girişimine, bize maraba muamelesi yapmasına izin vermeyiz. Biz halkın iradesini temsil ediyoruz. Bu iradeye saygı duymayanlara cevabımızı dik durarak, mücadele ederek veriyoruz. Bunu herkesin doğru anlamasını ve buna saygı duymasını bekliyorum. Başka türlüsünü kabul etmem mümkün değil. Halkımıza, partimize, bizlere yapılanlar için ‘Ufak bir tatsızlıktı, unutalım gitsin’ gibi çiğ bir yaklaşım içinde olanlar varsa onları da ciddiye alacak değiliz. AKP-MHP ittifakı bizlere karşı halen en çirkin düşman hukuku uygulamaktan bir adım geri atmış değildir. Biz politikamızı ucuz söylemlere değil, pratiğe bakarak belirliyoruz.

‘Öcalan adına cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmak ahlaki bir tutum değildir’

* Erdoğan’ın bu sözleriyle ilgili asıl sorulması gereken şey şudur: Yıllardır tecritte tuttuğunuz Sayın Öcalan’ın ne dediğini nereden biliyorsunuz? O halde tecridi kaldırın, Öcalan avukatları ve ailesiyle düzenli olarak görüşsün, ne söyleyeceğini hep birlikte öğrenelim. Hem ağır bir tecrit uygulamak hem de Öcalan adına Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşmak ahlaki bir tutum değildir.