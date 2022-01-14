Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘İmralı’ yanıtı: Kendi vereceğin hesabı düşün

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözlerine ”Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için ‘kaygılanmayı’ bırak da kendi vereceğin hesabı düşün” yanıtını verdi.

Erdoğan iki gün önce, ”Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” açıklamasını yapmıştı.

Edirne’de tutuklu bulunan Demirtaş, Erdoğan’a şu sözlerle yanıt verdi: ‘‘Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için ‘kaygılanmayı’ bırak da kendi vereceğin hesabı düşün”