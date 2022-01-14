Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘İmralı’ yanıtı: Kendi vereceğin hesabı düşün

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözlerine ”Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için ‘kaygılanmayı’ bırak da kendi vereceğin hesabı düşün” yanıtını verdi.

Erdoğan iki gün önce, ”Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” açıklamasını yapmıştı.


Edirne’de tutuklu bulunan Demirtaş, Erdoğan’a şu sözlerle yanıt verdi: ‘‘Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, bağımsız yargıya hesap verir. Sen benim için ‘kaygılanmayı’ bırak da kendi vereceğin hesabı düşün”

AKP’li yetkili: Öcalan’dan yeni mektup gelebilir

SON HABERLER

Merkez Bankası anketi: Piyasa enflasyonun ‘köpüklü’ kalmasını bekliyor

Merkez Bankası’nın 50 katılımcıyla hazırladığı beklenti anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75’e çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 16,13 TL oldu. Bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37’ye yükseldi.