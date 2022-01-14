AKP’li yetkili: Öcalan’dan yeni mektup gelebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Demirtaş Öcalan’a hesap verecek” açıklamasını değerlendiren AKP’li bir yetkili, 2019’daki yerel seçimlerde olduğu gibi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bir mektup kaleme almasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Erdoğan partisinin bu haftaki grup toplantısında ‘öldürülen bir PKK’lıyla çekilmiş fotoğrafları basına yansıdığı’ gerekçesiyle hakkında fezleke hazırlanan HDP’li milletvekili Semra Güzel’i konu edinmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çeşitli suçlamalar yöneltmişti.

Cumhurbaşkanı bu konuşmasında İmralı Cezaevi’ndeki Öcalan ile Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş arasında bir hesaplaşma yaşanacağını öne sürerek, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” diye konuşmuştu.

Buna karşılık Kılıçdaroğlu da dünkü Zonguldak ziyaretinde Güzel’le ilgili, “Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde, o açılım döneminde fotoğrafı çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı, sorunun muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır” demişti.

CHP lideri Erdoğan’ı ‘İmralı’nın postacılığını yapmakla’ suçlamış, “Allah aşkına gidip İmralı’da masaya oturan kimdi? Yani şimdi İmralı’nın postacılığına soyundu. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran o, konuşan o, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi, acaba bize oy verebilirler mi diye selamlarını getirdi. Devletin televizyonunda bunu canlı yayımladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor” demişti.

İmralı’dan rapor mu geldi?

DW Türkçe’den Gülsen Solaker’in haberine göre AKP’li yetkililer, Erdoğan’ın bu açıklamayı büyük ihtimalle önüne gelen istihbarat raporlarına dayanarak yaptığını kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen AKP’li bir yetkili şunları kaydetti: “Öcalan’ın çözüm sürecinde HDP’nin sorumlu davranmadığını düşündüğü ve sürecin bitmesinden Demirtaş’ı da sorumlu tuttuğu zaten bilinen bir şey. Muhtemelen Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmelerde bu konu yeniden gündeme gelmiş olabilir ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu raporları okumuş olabilir.”

Aynı yetkiliye göre önümüzdeki süreçte Öcalan’ın yeni bir mektup kaleme alması da gündeme gelebilir.

2019’daki yerel seçimler öncesinde Öcalan’ın İstanbul’daki seçimlerde HDP’yi tarafsız kalmaya çağıran mektubu bir akademisyen aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan da TRT Kurdi’ye çıkartılmıştı.