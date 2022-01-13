Kılıçdaroğlu’ndan ‘fotoğraf’ çıkışı: Açılım sırasında çekilmiş, muhatabı Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘millet ittifakı’nın adayını açıklamak için, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, sandığı getirmesini beklediklerini söyledi.

‘Öldürülen bir PKK’lıyla çekilmiş fotoğrafları basına yansıdığı’ gerekçesiyle hakkında fezleke hazırlanan HDP’li milletvekili Semra Güzel’le ilgiliyse, “Fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır” dedi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ‘Zonguldak Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları’nda konuşan CHP lideri toplumun kavgadan bıktığının altını çizerek öz eleştiri yaptı: “Bizim de yanlışlarımız oldu, onu da ifade edeyim. Biz de öyle sütten çıkmış ak kaşık gibi değiliz. Hatamız oldu, eksiğimiz oldu, yanlışımız oldu, onları telafi etmeye çalışıyoruz. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim; son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

Kılıçdaroğlu toplantı sonrasında kent esnafını ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Seçim tarihini belirlemiyor, adayımızın kim olduğunu soruyor’

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kendilerinin cumhurbaşkanı adayını belirleyemediğine ilişkin sözleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Hem seçim tarihini belirlemiyor hem kalkmış, ‘Adayınız kim’ diyor. Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için senin, ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy kullan’ demesini bekliyoruz. Söylemiyor.”

‘İmralı’yla masaya oturan kimdi’

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, Güzel’in fotoğraflarıyla ilgili haberlerin de yer aldığı HDP’ye ilişkin videoyu izletmesinin ardından yaptığı ve sessiz kaldığını söylediği, kendisine yönelik eleştirilerde bulunduğu açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Allah aşkına gidip İmralı’da masaya oturan kimdi? Yani şimdi İmralı’nın postacılığına soyundu. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgahı kuran o, konuşan o, medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi, acaba bize oy verebilirler mi diye selamlarını getirdi. Devletin televizyonunda bunu canlı yayımladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor.

‘Beyefendi gidici artık’

Ne yaparsa yapsın beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor, yalana, zamma, haksızlığa tahammül edemiyor, gidici. Suçlamasına gerek yok, çıksın karşıma.”

Fotoğrafı gördüğünde, “Ne zaman çekilmiş” diye sorduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bunların İmralı’ya masa attıkları dönemde, o açılım döneminde fotoğrafı çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı, sorunun muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan’dır. Nasıl oldu, açılımda ne oldu, açılımda olduysa sen neredeydin, bu ülkeyi sen yönetmiyor muydun, aklın başında mıydı? Bunların sorulması lazım. İşin özeti bu.”

‘Yurt sorununu iki yılda çözeceğiz’

CHP lideri, kaldığı cemaat yurdunda intihar eden Enes Kara’yı anarak yurt meselesine de değindi: “Enes’in videosunu izlediğimde her vatandaş gibi benim de yüreğimden bir şeylerin koptuğunu hissettim. Yurt yapmak devletin görevidir. Kız-erkek öğrenciye, üniversiteye gelirken güvence sağlamak, yurtlarda onlara imkan sağlamak, devletin görevidir. Bu yapılmadı, yapılmıyor hala. Bizim bir taahhüdümüz var; iki yıl içerisinde bu sorunu kesinlikle çözeceğiz.

Öğrenciler için özel bir telefon hattı oluşturulacak

Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler, bir sorunla karşılaşıyorlarsa, ‘Bu yurttan memnun değiliz ama gidecek yurdumuz yok’ diye düşünüyorlarsa bütün belediye başkanı arkadaşlarıma Ankara’ya dönünce talimat vereceğim. Diyeceğim ki size gelen herhangi bir öğrenci, yurtta barınamadığını, huzur içerisinde çalışamadığını, özgürlük alanının sınırlandığını, rahat olamadığını, karnının doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz, bu numarayı kamuoyuyla paylaşacağız ve başkanlarımıza, ‘Bu öğrencilerin sorunlarını mutlaka çözün’ diyeceğiz. ‘Belediyelerimizin olmadığı yerde milletvekillerimize mutlaka ulaşın, onlar size yardımcı olacaktır’ diyeceğiz. Toplumumuzu derinden sarsan bir dram, bu tür dramları yaşamak istemiyoruz. Güzel bir Türkiye’de gençlerimiz özgür, rahat olmalı, gençlerimiz espri yapmalı, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda koşmalı, eğlenmeli, arkadaşlıklarını sürdürmeli.”

Cumhuriyet Caddesi’nde esnafla sohbet eden, güvercinlere yem atan Kılıçdaroğlu, pencereden kendisini davet eden kişisel gelişim kurslarındaki gençlerin yanına gitti. Bir taksi durağına uğradı, Bir çay ocağında çay içerek Zonguldaklılarla sohbet etti.