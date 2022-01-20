Ankara kulislerini hareketlendiren sürpriz buluşma

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde bir araya geldi.

Üç liderin Ankara’da gerçekleşen sürpriz buluşması Ankara kulislerini de hareketlendirdi.

Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta da Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kulislerde Gelecek Partisi’nin ‘millet ittifakı’na katılacağı iddiaları konuşuluyor.