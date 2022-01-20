Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara kulislerini hareketlendiren sürpriz buluşma

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde bir araya geldi. 

Üç liderin Ankara’da gerçekleşen sürpriz buluşması Ankara kulislerini de hareketlendirdi. 


Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz hafta da Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. 

Kulislerde Gelecek Partisi’nin ‘millet ittifakı’na katılacağı iddiaları konuşuluyor.

SON HABERLER

3600 ek gösterge mayısta Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme mayıs ayında Meclis’e sunulacak.