İstanbul’un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre Topselvi Mahallesi Kartal 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.

Daha sonra şüpheli Rahmi Uygun da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez’e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uygun, Bağcılar’da bir adreste yakalandı; gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

İstanbul Valiliği’nin olayla ilgili açıklamasında firari şüpheli Uygun’un ‘kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik’ten suç kaydının bulunduğu belirtildi.