Akşam Postası / 20 Mayıs 2021

Peker’den 6’ncı video: Parça parça koparacağım; konuk oyuncu Demirören

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla 6’ncı videosunu da yayınladı. Bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade eden Peker, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” dedi.

Türkiye BioNTech’ten 90 milyon doz daha satın aldı

Türkiye’nin, Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

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Akşener’den kendisini protesto edenlere: Megri megriyi ben mi söyledim?

Rize’nin İkizdere ilçesine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, bir grup ‘sözlü saldırı’da bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duruma tepki gösterdi.

‘Salgın tedbirleri hukuka aykırı’ diyen savcı görevden uzaklaştırıldı

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan kararları ‘hukuka aykırı’ olarak niteleyen Şanlıurfa’ya bağlı Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı.

Kripto paralarda ‘felaket’i kaldıraçlı yatırımcılar mı hazırlıyor?

Bitcoin ve Ether, kripto para camiasını adeta afallatan ABD seansının ardından baskı altında. Bunda kaldıraçlı işlemlerin fazlalığının etkili olduğu düşünülüyor.

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CHP’li vekilin hesabı: ÖTV zammıyla günde 60 milyon lira fazladan vergi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, akaryakıttaki vergi zammının ardından vatandaşların günde 60 milyon lira fazladan vergi ödeyeceğini bildirdi.

‘Man Adası’ davası yeniden görüldü: Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin (istinaf) usulden bozması üzerine yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Thodex soruşturmasında tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex’in kapanmasının ardından başlatılan soruşturmada önce gözaltına alınıp sonra serbest kalan bir çalışana tutuklama talep edildi.

‘Koza-İpek Holding davası’ndaki cezalar hukuka uygun bulundu

İstinaf mahkemesi, ‘Koza-İpek Holding davası’nda yargılanan 20 sanığa verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

DSÖ: Onaylı aşılar varyantlarda da etkili

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylanmış mevcut aşıların corona virüsünün varyantlarının tümünde etkili olduğunu duyurdu.

Sığınmacı çocuk beline plastik şişeler bağlayıp yüzerek ‘sınır’ı geçti

Sığınmacı bir çocuk, beline plastik şişeler bağlayıp yüzerek Fas-İspanya sınırını geçti.

‘Kristof Kolomb nereli’ sorusuna DNA analiziyle yanıt verecekler

İspanyol bilim insanları, Amerika Kıtası’nı keşfeden Kristof Kolomb’un kökeni konusundaki tartışmalara son noktayı koymak amacıyla çalışma başlattı. Granada Üniversitesi’ndeki ekip, DNA teknolojisini kullanacak.

Dünyanın en geniş buzdağı koptu: Mayorka Adası’ndan büyük

Antarktika’daki Ronne buz sahanlığından dünyanın en geniş buz dağı koptu. Uydu ölçümleriyle yapılan hesaplamalara göre kopan buz kütlesi İspanya’nın Mayorka Adası’ndan daha geniş.