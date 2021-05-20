CHP’li vekilin hesabı: ÖTV zammıyla günde 60 milyon lira fazladan vergi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, akaryakıttaki vergi zammının ardından vatandaşların günde 60 milyon lira fazladan vergi ödeyeceğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) artışa gidilmiş, bunun üzerine pompa fiyatına zam yapılmıştı.

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Yazılı açıklama yayınlayan CHP’li Güzelmansur, zammın ardından vatandaşların günlük 59 milyon 337 bin 934 lira daha fazla ÖTV ödeyeceğini kaydetti. Vekilin hesabına göre bu rakam aylık 1 milyar 780 milyon 138 bin 20 liraya, yıllık olarak da 21 milyar 658 milyon 345 bin 910 liraya denk geliyor.

Güzelmansur’un yorumu şöyle: “İktidar bazı imtiyazlılara vergi affı, vergi istisnası getiriyor. Kamu gelirlerinde yarattığı açığı da vatandaşın tüketmek zorunda olduğu ürünlere vergi zammıyla kapatmaya çalışıyor. Bu ne adil, ne sürdürülebilir ne de akılcıdır. Çünkü kolaycılığa kaçarak yaşamsal ürünlere vergi zammı yapmak enflasyon yaratır. Faizi yükseltir. Yüksek faizden şikâyet eden bu iktidar değil mi, öyleyse neden faizi yükseltecek kararlara imza atıyor? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Bu zamlar derhal geri alınmalıdır. Gözünü, elini vatandaşın cebinden çekmelidir.“

Uzmanlar vergi artışlarının tüketici enflasyonuna en az 0.4 puan yükseltici etki yapmasını bekliyor.