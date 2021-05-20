Dünyanın en geniş buzdağı koptu: Mayorka Adası’ndan büyük

Antarktika’daki Ronne buz sahanlığından dünyanın en geniş buz dağı koptu. Uydu ölçümleriyle yapılan hesaplamalara göre kopan buz kütlesi İspanya’nın Mayorka Adası’ndan daha geniş.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) verdiği bilgiye göre Ronne buz sahanlığının batı tarafından ayrılan buzdağı 169 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde. A-76 adı verilen buzdağı şu anda Antarktika Weddell denizinde yüzüyor.

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A-76, 4 bin 320 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Mayorka Adası’ndan (3 bin 640 kilometrekare) daha büyük.

ABD’deki Colorada Ünivrsitesi’nden buzul bilimcisi Ted Scambos kopuşun iklim değişikliğiyle ilgili olmadığını ve dev buzdağının yakında birkaç parçaya ayrılmasını bekledikleirni ifade etti.

Geçen aralık ayında bilim insanları, o zamanlar dünyanın en büyüğü olan A-68 buzdağının Güney Georgia Adası’na çarpacağından ve doğal hayata zarar verebileceğinden endişelenmişlerdi. Ancak nisan ayına gelindiğinde bir zamanlar milyarlarca ton ağırlığındaki A-68, takip edilmesi gerekmeyen birkaç parçaya erimişti bile.