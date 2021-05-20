‘Kristof Kolomb nereli’ sorusuna DNA analiziyle yanıt verecekler

İspanyol bilim insanları, Amerika Kıtası’nı keşfeden Kristof Kolomb’un kökeni konusundaki tartışmalara son noktayı koymak amacıyla çalışma başlattı. Granada Üniversitesi’ndeki ekip, DNA teknolojisini kullanacak.

Fotoğraf: www.history.com

Çoğu akademisyen İtalyan olduğu konusunda hemfikir olsa da Kolomb’un Portekiz veya İspanya’dan geldiğini düşünenler de var.

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Çok sayıda tarihçi Kolomb’un 1451 yılında İtalya’da, Cenova’da doğduğunu düşünüyor. İspanya’nın Valencia kenti, Mayorka Adası, Portekiz’in Alentejo bölgesinin aralarında olduğu, farklı yerlerde doğduğu tezini ortaya atan isimler var. İşte bu tartışmalara son vermek için DNA örnekleri incelenecek.

Araştırma ekibinin başındaki José Antonio Lorente, “Bizim Kolomb’un İtalyan orijini konusunda şüphemiz yok ancak günümüz teknolojisiyle ortaya atılan tezlerin doğru olup olmadığını öğrenebiliriz” dedi.

2004-2005 yılında mezardan alınan DNA örnekleri Avrupa ve Amerika’daki laboratuvarlarda analiz edilecek. Sonuçların ekim ayında yayınlanması bekleniyor. Columbus’tan dört küçük kemik parçası, oğlu Fernando’dan yedi kemik parçası ve bir diş ve kardeşi Diego’dan bir düzine kemik parçası alınmıştı. O yıllarda teknoloji bugünkü kadar gelişmemişti.

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Kristof Kolomb, 1506 yılında İspanya’nın Valladolid kentinde hayatını kaybetti. Bir kısmı Haiti bir kısmı Dominik Cumhuriyeti sınırlarındaki Hispanyola Adası’na defnedilmek istiyordu. 1542’de oraya götürüldü, 1795’te Küba’ya 1898’de ise İspanya’nın Sevilla kentine taşındı.