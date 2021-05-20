‘Koza-İpek Holding davası’ndaki cezalar hukuka uygun bulundu

İstinaf mahkemesi, ‘Koza-İpek Holding davası’nda yargılanan 20 sanığa verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Fotoğraf: DHA

Ankara başsavcılığının 2015’teki soruşturması kapsamında şüphelilerin evleri aranmış, şirket belgeleri incelenmişti. Daha sonra holdinge ait 22 şirkete kayyım atanmış, ardından 2016’da şirketler TMSF’ye devredilmişti.

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‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı, eski Koza Holding’in yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek’in de aralarında bulunduğu 20 sanığa dava açılmıştı.

Ankara 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütüne üye olmak’ dahil birçok suçlama isnat edilen sanıkların yargılandığı dava 2017’de başlamış, 9 Ocak 2020’de tamamlanmıştı.

‘İsabetsizlik yok’

AA’nın haberine göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi (İstinaf), Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek dahil 20 sanığa verilen cezaları hukuka uygun buldu.

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Daire, yerel mahkemece verilen hükümde, usul ve esasa ilişkin bir isabetsizlik bulunmadığı sonucuna vardı.

Kararda, tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçlarından verilen toplam 79 yıl sekiz ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasının yasaya uygun olduğuna karar verildi.

Sanık Melek İpek’e verilen, ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi yıl altı ay, ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezası ile 104 bin 100 lira para cezası da hukuka uygun bulundu.

Tutukluluğa devam

Sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu hakkındaki, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dokuz yıl dört ay 15’er gün verilen hapis cezalarını da uygun bulan daire, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstinaf kararında, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.