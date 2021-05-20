Düşüşe inanan yok, döviz mevduatındaki artış tam gaz

Dolarda 8,40’li seviyelerin görülmesine rağmen düşüşe inancı yok. Rakamlar Merkez Bankası’nın (MB) döviz mevduatı rakamlarına da yansımış durumda.

Fotoğraf: Reuters

MB verilerine göre, 7 Mayıs haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 803 milyon dolar arttı ve 226 milyar 630 milyon dolara çıktı.

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Döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış değişim 537 milyon dolar artış yönünde.

7 Mayıs haftasında hem bireyler hem de tüzel kişilerin döviz mevduatındaki 953 milyon dolarlık alım dikkat çekici.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre yabancının yılbaşından bu yana çıkışı ise 1 milyar 177 milyon doları buldu.

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Yabancı hisse senedinde 1 milyar 846 milyon dolarlık satış, DİBS’te 624 milyon dolar alış ve ÖST’de ise 45 milyon dolarlık net alış yaptı.