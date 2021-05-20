Diken

Yaramazlara biraz batar!

Düşüşe inanan yok, döviz mevduatındaki artış tam gaz

Dolarda 8,40’li seviyelerin görülmesine rağmen düşüşe inancı yok. Rakamlar Merkez Bankası’nın (MB) döviz mevduatı rakamlarına da yansımış durumda.

Fotoğraf: Reuters

MB verilerine göre, 7 Mayıs haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 803 milyon dolar arttı ve 226 milyar 630 milyon dolara çıktı.

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Döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış değişim 537 milyon dolar artış yönünde.

7 Mayıs haftasında hem bireyler hem de tüzel kişilerin döviz mevduatındaki 953 milyon dolarlık alım dikkat çekici.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre yabancının yılbaşından bu yana çıkışı ise 1 milyar 177 milyon doları buldu.

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Yabancı hisse senedinde 1 milyar 846 milyon dolarlık satış, DİBS’te 624 milyon dolar alış ve ÖST’de ise 45 milyon dolarlık net alış yaptı.


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