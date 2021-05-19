Dolar ve avro yükselişe geçti

Piyasaların 19 Mayıs nedeniyle kapalı olduğu günde dolar/TL 8.40’ın üzerine çıktı. Avro/TL ise 10.30 seviyelerine kadar yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL, geçen hafta 8.50 seviyesinin üzerini test ettikten sonra bu haftaya düşüşle başlamış 8.30’a kadar çekilmişti.

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Dolar, gün içinde 8,42’ye kadar çıktıktan sonra 8,40 üzerinde dengelendi. Avro/TL ise 10.30 sınırına kadar dayandıktan sonra 10.27 düzeyinde bulunuyor.

Bugünkü yükselişle birlikte TL’deki hafta başından beri süre gelen kazanımların yarısı yeniden kaybedilmiş oldu.

Küresel enflasyon baskısı nedeniyle yükselişini sürdüren spot altın ise 3 ayın zirvesindeki yerini koruyor. Spot altının ons fiyatı 1.860 dolar civarında. Gram altın 502, çeyrek ise 804 TL seviyesinde.