Yabancıların Türk hisselerinden çıkışı sürüyor

Merkez Bankası (MB) başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geceyarısı kararnamesiyle görevden alınmasının etkileri sürüyor. Son olarak çok uluslu varlık yönetim şirketi Schroders, Türk hisselerindeki pozisyonunu azalttığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’de yer alan habere Schroders Fon yöneticisi Mohsin Memon, karara gerekçe olarak mart ayındaki sürpriz MB başkanlık değişiminin ardından genel yatırım ikliminin zayıflamasını gösterdi.

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Memon’a göre bu zayıflamanın göstergesi borçlanma maliyeti ve enflasyon beklentisindeki artış.

Memon, “Türk varlıkları hem yerli hem de yabancı yatırımcılara ciddi derecede yukarı yönlü potansiyel sunsa da politika çabasının olmaması ve ekonomik temellerin kısa vadede zarar görmesi düşünüldüğünde bu potansiyel sabırlı olmayı gerektirebilir” dedi.

Mart ayı başında Scroders Fon yöneticisi Rollo Roscow, Naci Ağbal ve Lütfi Elvan liderliğindeki ekonomi için yapıcı bir görüşe sahip olduklarını söylemişti.

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MB başkanı değişikliği üzerine Reuters’a konuşan Capital Economics’in gelişmekte olan ülkeler uzmanı ve analisti Jason Tuvey, “Yatırımcıların Türkiye’ye güveni tamamen paramparça oldu. Erdoğan orada olduğu sürece, birçok yatırımcı uzun bir süre boyunca Türkiye’ye para yatırmak istemeyecek” demişti.