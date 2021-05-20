Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yabancıların Türk hisselerinden çıkışı sürüyor

Merkez Bankası (MB) başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geceyarısı kararnamesiyle görevden alınmasının etkileri sürüyor. Son olarak çok uluslu varlık yönetim şirketi Schroders, Türk hisselerindeki pozisyonunu azalttığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’de yer alan habere Schroders Fon yöneticisi Mohsin Memon, karara gerekçe olarak mart ayındaki sürpriz MB başkanlık değişiminin ardından genel yatırım ikliminin zayıflamasını gösterdi.

Reklam

Memon’a göre bu zayıflamanın göstergesi borçlanma maliyeti ve enflasyon beklentisindeki artış.

Memon, “Türk varlıkları hem yerli hem de yabancı yatırımcılara ciddi derecede yukarı yönlü potansiyel sunsa da politika çabasının olmaması ve ekonomik temellerin kısa vadede zarar görmesi düşünüldüğünde bu potansiyel sabırlı olmayı gerektirebilir” dedi.

Mart ayı başında Scroders Fon yöneticisi Rollo Roscow, Naci Ağbal ve Lütfi Elvan liderliğindeki ekonomi için yapıcı bir görüşe sahip olduklarını söylemişti.

Reklam

MB başkanı değişikliği üzerine Reuters’a konuşan Capital Economics’in gelişmekte olan ülkeler uzmanı ve analisti Jason Tuvey, “Yatırımcıların Türkiye’ye güveni tamamen paramparça oldu. Erdoğan orada olduğu sürece, birçok yatırımcı uzun bir süre boyunca Türkiye’ye para yatırmak istemeyecek” demişti.

Yine iyi dayandı: Erdoğan’ın MB başkanına sabrı tükendi, ‘Sıradaki gelsin’ dedi

MB başkanı gitti, TL dolar karşısında yüzde 16 değer kaybetti: 1 dolar=8.38 lira

Borsada şubattan beri kayıp yüzde 25

SON HABERLER

Madenciler Ankara çıkarmasına hazırlanıyor: Soylu sözünü tutmadı

Hafızalarımız ‘Öyle mi alay komutanı’ çıkışıyla kazınan Soma Uyar Maden emekçileri hala talep ettikleri haklarını alamadı. Diken’e konuşan Bağımsız Maden İş’ten Başaran Aksu, hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hem de AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Uyar madencilik mağduru emekçilere tazminat haklarının ödeneceğine ve sorunun çözüleceğine dair bizzat söz verdiğini söyledi.

Peker’den 6’ncı video: Parça parça koparacağım; konuk oyuncu Demirören

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür” başlığıyla 6’ncı videosunu da yayınladı. Bir buçuk senedir ‘sıkıntılar’ yaşadığını, ‘acılar çektiğini’ ifade eden Peker, “Parça parça koparacağım, canlarını yakacağım, onları vallahi mahvedeceğim” dedi.

Akaryakıtta ÖTV artışı kaynaklı zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ÖTV artışı kaynaklı akaryakıt fiyatlarında bugün itibariyle zam yapıldığını duyurdu.

Hiç antikor üretmezseniz ne olur?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı yaptıran ya da Covid-19 geçirenlerin “Yeterince antikorum var mı” diye endişelenmesinin yersiz olduğunu yazdı.