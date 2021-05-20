Koca: Salgının sonu görünüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı geleceğinden hareketle, “Salgının sonu görünüyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Sağlık bakanı Twitter paylaşımında, #120MilyonDoz etiketini kullandı.

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Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin Türkiye’ye gelecek Pfizer/BioNTech aşıları için bugün şunları söylemişti: “Aralıktan beri beraber konuşuyoruz. ‘Aşıyı nasıl bitirebiliriz’ diye. Aralıkta ilk defa 1,5 milyonu konuştuk. Bugün 120 milyon doz olarak imza attık. Haziran ayının sonunda kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz, ağustos, eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son iki haftada ekipler yoğun çalıştı. Allah’ın izniyle zamanında aşıları Türkiye’ye getireceğiz.”

Koca da ‘bundan sonra genel mantığın kapanmalar yerine kişisel önlemler ve aşılama’ olduğunu ifade ederek şunları kaydetmişti: “Şu an 55 yaş üstünü ve bazı grupları aşılıyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte önümüzdeki haziran ayında hızla aşağı doğru önce 50 sonra 45, 40 ve tedarikte sorun yaşanmazsa haziranda 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.”