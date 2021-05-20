Doçent: Rehberde olmasına rağmen bazı ilaçları kullanmıyorduk

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Covid-19 hastalarına yönelik bazı ilaçların Sağlık Bakanlığı’nın tedavi rehberinde olmasına rağmen kullanmadıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı, herhangi bir neden göstermeden, yaklaşık bir yıldır Covid-19 hastalarına verilen hidroksiklorokin ilacının kullanımını 8 Mayıs’ta durdurmuştu. Söz konusu ilaç birçok ülke tarafından aylar öncesinden tedavi rehberinden çıkarılırken, Türkiye’de de bazı hastaneler uzun süredir hastalara bu ilacı vermiyordu. Kimi filyasyon ekiplerinin evine gittikleri hastalara bu ilacı kullanmamaları gerektiğini söylediği ya da ilacı vermedikleri öne sürülmüştü.

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‘Rehberde olsa bile vermiyorduk’

DHA’ya konuşan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doçent, rehberden hidroksiklorokin kullanımının çıkarıldığını anımsatarak, “Ama biz zaten rehberde olsa bile sahadaki verilere göre bazı ilaçları kullanmıyorduk. Biz en etkili ilaçları doğru şekilde, en iyi şekilde uyguluyoruz. Biz bunu uzun süredir kullanmıyorduk” diye konuştu.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, vatandaşların kendilerine inanıp güvenmesini isteyerek, dünyada ve Türkiye’deki rehberler dahilinde en yararlı ilaçları kullanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Doçent şöyle devam etti: “Favipiravir de elimizdeki tek antiviral olarak kullandığımız ilaç. Bu da birçok ülkede kullanılıyor. Yan etki olarak karaciğer enzimlerinde yükseklikler yaşanabiliyor ama bunların hepsi geri dönüşlü olarak yaşandı. Dolayısıyla halkımız doktorların, hekimlerin, bilim insanlarının dediklerinden şaşmasın, aşılarını yaptırsın.”