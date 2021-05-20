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Yaramazlara biraz batar!

‘Man Adası’ davası yeniden görüldü: Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin (istinaf) usulden bozması üzerine yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017’de Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

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Hükümet iddiaların ‘yalan’, belgelerin de ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ‘müfteri ve yüzsüz’ diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Ayrıca CHP liderinin 5 Aralık 2017 tarihli konuşması da bir başka dava konusu olmuştu. Bu davada CHP lideri 13 Haziran 2018’de 142 bin liralık tazminata mahkum edilmiş ancak istinaf mahkemesi yeniden yargılama kararı vermişti.

Yeniden yargılama

AA’nın haberine göre Anadolu 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davacılar Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu’nun avukatları katıldı.

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Duruşmada söz verilen avukat Ferah Yıldız, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise dosyada hiçbir delilin toplanmadığını, tanıklarının dinlenmediğini, müvekkilinin ispat hakkının elinden alındığı savunarak, davanın reddini talep etti.

İlk kararın aynısı

Dosya incelemesini tamamlayan mahkeme, duruşmanın bittiğini taraflara bildirerek açılan tazminat davasını kısmen kabul etti.

Mahkeme, 100 bin lira manevi tazminatın Erdoğan’a, 17 bin lira manevi tazminatın eniştesi Ziya İlgen’e, 15 bin lira manevi tazminatın dünürü Osman Ketenci’ye, 10 bin lira manevi tazminatın da oğlu Ahmet Burak Erdoğan’a, CHP liderinin açıklama yaptığı 5 Aralık 2017’den itibaren işleyecek yasal faiziyle Kılıçdaroğlu’ndan alınarak ödenmesine hükmetti.

Mahkeme hakimi, dava konusu konuşmada kardeşi Mustafa Erdoğan’a yönelik herhangi bir söz sarf edilmediğinden Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine karar verdi.

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