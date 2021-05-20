4’üncü sınıf ve ortaokul öğrencileri için ikinci dönem sınavları tercihe bırakıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumunun, öğrencilerin tercihine bırakıldığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

MEB’in internet sitesinde ‘ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 2’nci dönem ölçme ve değerlendirme uygulamaları’ başlıklı bir duyuru yayınlandı.

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Buna göre ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda sınav yapılamayacak. Bu sınıflardaki öğrenciler, birinci dönemde olduğu gibi öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için ise şu uygulamalar şöyle:

Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak.

Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek.

Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notlarıyla değerlendirilmeleri sağlanacak ve başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için ise şunlar sıralandı:

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İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacak. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacak.

İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

Buna göre velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekiyor.

İlkokul 4’üncü sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları ise şöyle:

Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak.

Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak.

Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak.

Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecekler. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvuracak.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.