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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan Akşener’e 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Akşener grup toplantısında İsrail’in Filistin’e saldırıları hakkında konuşurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu” demişti.

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Akşener, şöyle konuşmuştu: “Liderlik, hamasetle değil, icraatla olur. Samimiyetle olur, tutarlılıkla olur, ciddiyetle olur. Boş konuşmayı bırakıp, gerekeni yapacaksın. Tabii bunu yaparken de, korkmayacaksın, dik duracaksın, İsrail’e yaptığın gideri, Çin’e de yapabileceksin. Türk devletinin cumhurbaşkanına yakışan budur.”

Erdoğan ise İYİ Parti liderine şöyle cevap vermişti: “Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.”

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