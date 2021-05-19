Erdoğan: 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, ‘Kütüphane Söyleşileri’ programında konuştu.

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“Aşı konusunda dünyada sayılı ülkeler arasındayız” diyen cumhurbaşkanının açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:

*11 buçuk milyonu ikinci doz olmak üzere toplamda 26 buçuk milyon aşılama yaptık.

*Özellikle bol miktarda BioNTech gelsin istiyoruz. Çin’den beklediğimiz aşılar var. “Rusya’dan ne kadar aşı alabiliriz”, onun görüşmeleri de yapıldı.

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*Terör devleti İsrail’in Filistin’i nasıl topraklarının işgal edip bugünlere geldiğini haritayla göstermişimdir. Belki birçoğunuz da o konuşmamı izlemişsinizdir. İsrail, Filistinli kardeşlerimize yaşanacak yer bırakmadı.

*Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var.

*(Hayvan hakları yasası) Süs hayvanları gibi satılan hayvanlar var, bir de tabi sokaklarda sahibinin elinde yürüyen -isimlerini vermeyeceğim- hayvanlar var. Bunlar da çok güzel hayvanlar ama affetmiyor. İcabında sahibinin elinden kopup gidip bir kediyi bir çocuğu parçalayabiliyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları devlet olarak biz de yürütüyoruz belediyeler de yürütüyor.

*Hayvan hakları yasasıyla ilgili konuda sona geliyoruz. Kısa zaman içerisinde neticeye varacağız. Adım da atacağız.

*(Güz döneminde üniversiteler açılacak mı) Yerli, milli aşımızı yetiştirirsek sorunumuz olmayacak. Üniversite öğrencilerimize aşı yaptık mı, yol açık.

*Hem Şampiyonlar Ligi hem de Formula 1 konusunda siyasi bir karar aldılar. Tabi ne zamanki İngiliz liginden iki takım bu noktada finali oynama hakkını kazanınca birden ibre değişti. Hatta önce yani İngiltere.. Sayın Başbakan’a da o ara ulaşamadık. Çok baskı yaptı. Biz de UEFA’ya, oradaki arkadaşımız vasıtasıyla, gerek bakanlarımız baskı yaptı.

*(Gençler için gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı?) Ben hep gittiğim okullarda şunu tahtaya yazarım: Oku, düşün, uygula, hayata geçir.