Uyarı: Toplum bilmeli ki salgın bitmedi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, günlük 170 bin dozluk aşı randevularının sadece 20-30 bininin dolmasından yakınan Memişoğlu, “Toplumun salgının bitmediğini bilmesini istiyorum” dedi.

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AA’ya konuşan Prof. Dr. Memişoğlu, toplumun uyumu, aşının etkisi ve kısıtlamaların sağladığı fayda sayesinde özellikle mayıs ayının başından itibaren ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu düşüş sayesinde şu anda biz kasımda yaşadığımız hem yoğun bakım hastalarının hem normal hastaların azalma trendini çok daha çabuk ve hızlı yaşamaya başladık. Toplumun uyumu, aşıların ve kısıtlamanın etkisini görmüş durumdayız. İstanbul’un en yüksek vaka sayısının görüldüğü nisan ayının ortasına göre bugün vaka sayımızda yaklaşık yüzde 600 gibi bir azalma söz konusu. Yatan hastalarımızda ise yüzde 106 gibi bir azalma söz konusu. Yoğun bakım hastalarımızda da yüzde 58 gibi bir azalma söz konusu. Tabii ki testlerde de bir azalma var, doğal olarak başvurularımızda da bir azalma var. Testler azaldığı için vaka azalmadı esasında, bizim oranlarımız da azaldı. Vaka pozitiflik oranlarımız da çok azalmış durumda. Test sayılarımız yaklaşık yüzde 200 gibi azalırken, yüzde 600 gibi vaka sayılarımız azaldı. Bu çok büyük bir başarı.”

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Buna rağmen salgının devam etttiğini vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu şu uyarılarda bulundu: “Salgın her ne kadar dalgalı seyretse de bazı dönemlerde yükselmesinin ve kontrolden çıkmasının en önemli sebeplerden birisi toplumun salgının bittiği algısıdır. Toplumun salgının bitmediğini bilmesini istiyorum. Çünkü bu salgının ne kadar süreceği, nasıl seyredeceği konusunda dünyada hiçbir bilim insanı uzak öngörü yapamıyor. Tamamen bazı spekülatif veya tahminlere yönelik insanlar yorumda bulunuyor. Onun için toplumun, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı ‘bitti’ demediği sürece salgından kendimizi korumanın en önemli yolunun maske, mesafe, hijyen ve aşılama olduğunu bilmesini istiyorum.“

Düşüşün devam etmesinin aşılamaya bağlı olduğunu belirten il sağlık müdürü İstanbul’daki aşı çalışmalrıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Şimdiye kadar, 2,5 milyon kişiye yaklaşık 4 milyon 300 bin doz aşı yaptık. Bunların yaklaşık yüzde 30’nun da ikinci dozlarını yapmaya devam ediyoruz. Aşı randevularımızı günlük 170 bin doz açıyoruz ama maalesef 20-30 bini doluyor en fazla. 65 yaş üzeri aşılama oranlarımız yüzde 82’nin üzerinde. 55 ile 64 yaş arasındaki aşılama oranlarımız maalesef hala yüzde 62. Bunu yükseltmemiz ve insanları aşıya getirmemiz lazım.”

Salgında aşıdan başka bir silah olmadığını ve aşılamanın önemini vurgulayan Memişoğlu, “Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yaş ortalaması kasım ayında 62 iken şu anda 59,5. Bu da aşılamanın etkisini göstermiş durumda” dedi.

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Geçmişte yaşanan tabloya bakarak haziran, temmuz ve ağustos aylarında biraz daha rahat edileceğini ancak ekim ayından itibaren riskli bir alana yeniden girileceğini öngördüklerini belirten profesör bu dönemin aşılamayla yönetilebileceğini söyledi ve hatırlattı: “İstanbul’da aşı stoklarımızla ilgili herhangi bir sorun yok. Şu anda hem Sinovac hem BioNTech aşısı rahatlıkla randevu alınıp yapılabilmektedir.”