Akşener ‘Cumhurbaşkanına yakışan budur’ dedi, Doğu Türkistan’ı hatırlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazze’ye saldıran İsrail’e karşı somut adım atılmadığından bahsederken, Doğu Türkistan sorununu da gündeme getirdi.

Fotoğraf: DHA

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Akşener, İsrail’in ‘insanlık ayıbı’ karşısında, Türkiye’yi yönetenlerin İsrail’i caydıracak bir somut adım atmadığını kaydetti.

Reklam

İYİ Parti lideri, şöyle devam etti: “Mesela, İsrail ile aramızda, 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Peki bu ilişkiler askıya alındı mı? Alınmadı. Mesela, Kürecik Radar Üssü var değil mi? İran’dan İsrail’e yapılacak bir saldırıyı haber vermesi planlanıyor. Peki bu üs kapatıldı mı? Hayır. Bunların hiçbiri yok. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratları var.”

Doğu Türkistan’ı hatırlattı

“Gerçi bu hususta, arkadaşların hakkını teslim etmemiz lazım. Doğu Türkistan için bu kadarını bile yapamadılar” diyen Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Çin mezalimine karşı Doğu Türkistanlılar için ağzını bile açmadığını’ kaydetti.

İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Erdoğan, kürsüden sallamayı liderlik sananların devri, artık bitiyor. Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor. Samimiyetsiz ağlak tavırlarınızla, Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı, artık kimse yemiyor. Devlet insanlığı, kürsü şovlarıyla değil, akıllı bir diplomasiyle olur. Liderlik, hamasetle değil, icraatla olur. Samimiyetle olur, tutarlılıkla olur, ciddiyetle olur. Boş konuşmayı bırakıp, gerekeni yapacaksın. Tabi bunu yaparken de, korkmayacaksın, dik duracaksın, İsrail’e yaptığın gideri, Çin’e de yapabileceksin. Türk devletinin cumhurbaşkanına yakışan budur.”