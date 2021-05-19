Akşener’den Erdoğan’a: Zavallılık, İsrail’e esip gürleyip Çin’e karşı boyun bükmektir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine ‘zavallı’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Zavallılık, İsrail’e esip gürleyip Çin’e karşı boyun bükmektir.”

Fotoğraf: AA

Akşener İsrail’in Filistin’e saldırıları hakkında konuşurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu” demişti.

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İYİ Parti liderine bugün cevap veren Erdoğan ise, “Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi; Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır” dedi.

Akşener, Twitter paylaşımında Erdoğan’ın açıklamalarını alıntılayarak şunları kaydetti: “Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, sekiz yıldır Gazze’ye gidememektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır.”