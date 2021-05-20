‘Salgın tedbirleri hukuka aykırı’ diyen savcı görevden uzaklaştırıldı

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan kararları ‘hukuka aykırı’ olarak niteleyen Şanlıurfa’ya bağlı Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Youtube

Akbulut, 18 Mayıs’ta Youtube hesabından ‘Esenlik bildirisi, salgın, tedbirler ve hukuk’ başlıklı 28 dakikalık bir video yayınlamıştı. Salgın dönemindeki bazı uygulamalarla ilgili soruşturma başlattığını ifade eden savcı Akbulut hakkında inceleme başlatılmıştı.

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Videoda “Hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve bunlar büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları… Bunların tamamı hukuka aykırıdır” ifadelerini kullanan savcı şöyle devam etmişti: “Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim, başıma bela alacağım. Fakat haysiyetli bir hukukçunun bunu yapması lazım.”

AA’nın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Viranşehir Savcısı Akbulut’un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdiğini duyurdu.

Açıklamada HSK 2. Dairesi’nin Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştüğü belirtildi.

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Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan daire, Akbulut’un oybirliği ile Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77’nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.