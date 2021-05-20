Türkiye BioNTech’ten 90 milyon doz daha satın aldı

Türkiye’nin, Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

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Toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönüşe katkıda bulunmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok aşı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şahin, “Türkiye’nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz” dedi.