Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sığınmacı çocuk beline plastik şişeler bağlayıp yüzerek ‘sınır’ı geçti

Sığınmacı bir çocuk, beline plastik şişeler bağlayıp yüzerek Fas-İspanya sınırını geçti.

Cebelitarık’ın karşısında Fas’ın kuzey ucunda bulunan Ceuta kenti İspanyol toprağı. Şehir Avrupa’ya geçmek isteyen binlerce Afrikalı sığınmacının uğrak noktası.

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Yüzerek El Tarajal plajına kadar ulaşan sığınmacı çocuk, karaya çıktıktan sonra duvara tırmanmak istediği sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

İspanya İçişleri Bakanlığı dün 17 Mayıs’tan beri yasadışı yoldan geçiş yapan 8 bin sığınmacıdan 5 bin 600’ünü sınırdışı ettiğini duyurmuştu.

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