Sığınmacı çocuk beline plastik şişeler bağlayıp yüzerek ‘sınır’ı geçti

Sığınmacı bir çocuk, beline plastik şişeler bağlayıp yüzerek Fas-İspanya sınırını geçti.
Cebelitarık’ın karşısında Fas’ın kuzey ucunda bulunan Ceuta kenti İspanyol toprağı. Şehir Avrupa’ya geçmek isteyen binlerce Afrikalı sığınmacının uğrak noktası.
Yüzerek El Tarajal plajına kadar ulaşan sığınmacı çocuk, karaya çıktıktan sonra duvara tırmanmak istediği sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
İspanya İçişleri Bakanlığı dün 17 Mayıs’tan beri yasadışı yoldan geçiş yapan 8 bin sığınmacıdan 5 bin 600’ünü sınırdışı ettiğini duyurmuştu.