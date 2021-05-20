Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Game of Thrones’un ‘Dağ’ı eridi

Game of Thrones’ dizisinde adından da anlaşılacağı üzere heybetli ve güçlü ‘Dağ’ karakterini canlandıran Hafþór Julius Bjornsson, geçirdiği değişimi gösteren fotoğrafları paylaştı.

Fotığraflar: Instagram

Instagram hesabından önceki haliyle birlikte bugünkü halini paylaşan Bjornsson ‘205 kilodan 155 kiloya’ yazdı.

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İzlandalı oyuncu ve profesyonel sporcu, 10 yıl boyunca üst üste ülkenin en güçlü adamı seçilmiş, 2018’de de ‘Dünyanın En Güçlü Adamı’ unvanını kazanmıştı.

Geçen yıl artık şampiyonalara katılmayacağını duyuran Bjornsson boks kariyerine başlamıştı. Henüz 31 yaşındaki oyuncu şimdi ailesi için daha sağlıklı olmaya karar verdiğini söylemişti.

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