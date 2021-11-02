Akşam Postası / 2 Kasım 2021

BioNTech’te 3’üncü doz bilim kurulunun gündeminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı olanlara ne zaman üçüncü doz yapılacağının yarın belli olacağını açıkladı.

Gıda Perakendecileri Derneği’nden ‘fahiş fiyat’ cezası açıklaması: Haksızlık…

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), beş zincir market ve bir tedarikçiye toplamda 2,7 milyar TL ‘fahiş fiyat’ cezası kesilmesine ilişkin açıklamasında, ‘üyeleri olan zincir marketlerin tüketici faydasına sürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesi ve cezalandırılması’nın haksızlık olduğunun altını çizdi.

Profesör: Tüketiciler zincir marketlerden tazminat isteyebilir

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, Rekabet Kurulu’nun (RK) zincir marketlere kestiği ‘fahiş fiyat‘ cezanın ardından tüketicilerin de tazminat davası açma hakkı bulunduğunu söyledi.

AKP’den seçim hazırlığı gibi bütçe çalışması

Hükümet asgari ücret artışı, enflasyondan daha çok etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma başlatırken, benzer ülkelerden daha iyi konumdaki bütçede genişlemeci adımlara hazırlanıyor.

Ekim bilançosu: Neredeyse her gün bir zam

Kasım ayına rekor doğalgaz zammıyla giren Türkiye, geçen ayın neredeyse her gününü zam haberleriyle geçirdi.

Elektrik ve doğalgazda Avrupa’nın ‘zam şampiyonu’ Türkiye

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında Avrupa’da son iki yılın açık arayla ‘zam şampiyonu’ Türkiye.

Otomobil pazarında erime devam ediyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda 40,1 daraldı. Düşüş temmuzdan beri dördüncü ayına girerken ekimde otomobil tarafında daralma yüzde 50’ye yaklaştı.

Kavala’dan üç cümleyle dört yılın dökümü

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala tutukluluğunun dördüncü yılında bir açıklama yayınladı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 43 bin lira tazminat ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davada tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cezaevi rakamları: 2020’de 258 bin hükümlü hapse girdi

Cezaevlerinde 2020 itibariyle 266 bin kişi bulunurken, yüzde 15’i tutuklu, diğerleri hükümlü. Her 100 kişiden 96’sı ise erkek…

Pınar Gültekin davası ‘Android şifresi’ne takılıp kaldı

Muğla’da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in davasında mahkeme, kadının telefonunun şifresi için bir kez daha ABD’ye müzekkere yazılmasına karar verdi.

İmamoğlu’ndan ‘taksi’ çıkışı: Karar almamızı engelleyen akılla hesaplaşacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 10 kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) götürdüğü yeni taksi plakası ve sistemine ihtiyaç duyduğunun altını çizen Başkan Ekrem İmamoğlu, “Uydurma bir yönetmelikle, UKOME’deki sandalye sayısı düzenlemesiyle karar almamızı engelleyen o akılla, İstanbul halkı adına hesaplaşacağım” dedi.

‘Beşinci yargı paketi’ Meclis’te: Mezat salonları ve çocuk icrası kaldırılıyor!

AKP, sekiz ayrı kanunda değişiklik yapılmasını hedefleyen 54 maddelik ‘beşinci yargı paketi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı.

İklim zirvesine damga vuran konuşma: Motivasyonumuz korku değil, umut olmalı

Britanyalı çevre aktivisti ve belgesel yapımcısı David Attenborough, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı’nda (COP26) dünya liderlerine seslendi.

Türkiye için kömürden çıkış senaryosu: Kirleten öderse mümkün

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması ve 2053 için net sıfır karbon hedefini açıklamasının ardından atılması gereken en hızlı ve gerçekçi adım küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yarısına sebep olan kömürü en geç 2030 yılına kadar elektrik sisteminden çıkarmak.

Leonardo DiCaprio’dan iklim mesajı: Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden COP26 İklim Zirvesi’ne ünlü sinema oyuncusu Leonardo DiCaprio da destek verdi. Zirvede “Sirenler çalıyor” diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e katıldığını belirten DiCaprio, “Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı” dedi.

Siyah lekelerle doğan bebeğin ‘farklılığı’ Instagram’da ilham kaynağı oldu

ABD’nin Dallas kentinde yaşayan Toneka Rogers Robinson (32) ve eşi Justin’in (34) kızları Jireh, vücudunda siyah lekelerle dünyaya geldi. Adına açılan Instagram hesabında 11 bin 900 takipçisi olan bebek, farklı görünüşleri nedeniyle dışlanmaktan çekinenlere ilham kaynağı oldu, cesaret verdi.

Kaza geçirip komada kalan kadında ‘yabancı aksan sendromu’

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan bir kadın, trafik kazası geçirdi, iki hafta komada kaldı ve uyandıktan sonra daha önce hiç gitmediği Yeni Zelanda’nın aksanıyla İngilizce konuşmaya başladı.