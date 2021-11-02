Cezaevi rakamları: 2020’de 258 bin hükümlü hapse girdi

Cezaevlerinde 2020 itibariyle 266 bin kişi bulunurken, yüzde 15’i tutuklu, diğerleri hükümlü. Her 100 kişiden 96’sı ise erkek…

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TÜİK’in verilerine göre 31 Aralık 2020 itibariyle cezaevlerinde 266 bin 831 kişi bulunuyor. Bir önceki yıla göre cezaevi nüfusu yüzde 8,5 azaldı.

Cezaevlerindekilerin yüzde 84,3’ü hükümlü, yüzde 15,7’si ise tutuklu. Bu kişilerin yüzde 96’sı erkek, yüzde 4’ü kadın.

Giriş-çıkış rakamları…

Sadece geçen yıl cezaevine 258 bin 401 hükümlü girdi. Birden fazla çıkış kaydı bulunanlar dahil, çıkış kaydı sayısı 361 bin 870 oldu.

Giren hükümlülerin yüzde 95,9’unu, çıkanların da yüzde 96,4’ünü erkekler oluşturdu.

Türkiye’de 100 bin kişi başına düşen cezaevindeki kişi sayısı, 2011 yılında 172’yken, 2019’da 351, geçen yıl ise 319 oldu. Geçen yıl, 12 ve daha yukarı yaştaki 100 bin kişiden 390’ı ceza infaz kurumunda yer aldı.

Çocuk hükümlü sayısı düştü

Hükümlü statüsünde giriş kaydı olup cezaevine girerken 12-17 yaş grubunda bulunanların sayısı sayısı, 2019’a göre yüzde 23,6’lık düşüşle 1283 oldu.

Suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 21,4 düşüşle 10 bin 234 kaydedildi.

En çok işlenen suçlar

Geçen yıl cezaevine giren hükümlülerin yüzde 15,7’si yaralama, yüzde 15,2’si hırsızlık, yüzde 5,9’u trafik suçları, yüzde 5,3’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve yüzde 4,7’si ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledi.

Kim hangi suçtan hüküm giydi?

Eğitim durumları değerlendirildiğinde, ilköğretim mezunlarında yüzde 18,7, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 16,7, ilkokul mezunlarında yüzde 16,5 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 9,2’yle ‘yaralama’ suçu ilk sırada.

Okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 30,2, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 25,3, ortaokul mezunlarında ise yüzde 22’yle ‘hırsızlık’ suçu, en çok işlenen suç.

Geçen yıl cezaevine giren hükümlülerden ‘yaralama’ suçu işleyenlerin yüzde 29,9’u ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüze 26’sı lise ve dengi meslek okulu, yüzde 21,4’ü ilköğretim mezunu kişilerden oluştu.

‘Hırsızlık’ suçu işleyenlerin ise yüzde 45,4’ü ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, yüzde 17,6’sı ilköğretim, yüzde 15,6’sı lise veya dengi okul mezunuydu.