‘Beşinci yargı paketi’ Meclis’te: Mezat salonları ve çocuk icrası kaldırılıyor!

AKP, sekiz ayrı kanunda değişiklik yapılmasını hedefleyen 54 maddelik ‘beşinci yargı paketi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı.

AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, “Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var” dedi.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde dört ayrı yargı paketini Meclis’te kabul ettiklerini hatırlatan Ünal, iki ayrı başlıktan oluşan beşinci yargı paketiyle icra ve iflasta elektronik satışı düzenleyeceklerini ve çocuk tesliminin İcra Kanunu’ndan çıkarılarak, Çocukları Koruma Kanunu kapsamına alınacağını söyledi.

İcra ve iflasta elektronik satışla alacaklı ve borçlu arasında hassas menfaat dengesini korumayı, daha az masraflı sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren AKP’li Ünal, hacizli malların mezat salonlarında satışının kaldırılacağını açıkladı.

Teklife göre hacizli mallar artık internet üzerinden satışa sunulacak. Borçlu, mallarını kendi rızasıyla dilediği kişiye satabilecek.

Ünal, teklifin bu kısmını “İnternetin olduğu her yerde alım yapılacak, Van’da oturan biri Edirne’den alım yapılabilecek” sözleriyle tanımladı.

‘Çocuk teslimi’

Teklifin ikinci başlığında yer alan ‘çocuk teslimi’ konusu ise AKP’nin teklifiyle İcra Kanunu kapsamından çıkarılacak. Ünal teklifin bu bölümüne ilişkin olarak, boşanmalar sonrası çocuğun görülmesinde yaşanan sorunlar ve polis zoruyla ebeveynden alınmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Buna göre çocukla ilişki kurma yetkisi, icra dairelerinden alınarak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na verilecek. Çocuk teslimine dair işlemler uzmanlar eliyle gerçekleştirilecek. Çocuğun, anne ve babayla görüştürülmesine dair işlemlerde ise harç gibi ücret talebi uygulamasına son veriliyor.

Ünal, teklif ile ayrıca ‘Çocuk Teslim Merkezleri’ kurulacağını ve görüşmelerin buralarda yapılacağını söyledi. Teklife göre bu merkezler, kreş veya okullar olarak belirlenecek. Çocuk teslimi için ilamın yerine getirilmesini engelleyenler ise disiplin hapsi ile cezalandırılacak. Yine engeller çıkarılması halinde ise çocuğun menfaati göz önünde bulundurularak velayet hakkında değişiklikler gerçekleştirilecek.

Ünal kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin ise kasım ayı içinde başlayacağını belirtti.