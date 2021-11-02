Haftalık vaka sayıları açıklandı: Üç büyük kentte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını duyurdu.

Koca, haftalık vaka sayılarını “16-22 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” sözleriyle duyurdu.

Buna göre, İstanbul’da vaka sayısı 296,84, Ankara’da 328,31, İzmir’de ise 57,07 oldu.

Bakanın aktardığına göre Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye ve Kırşehir, en çok vaka artışının görüldüğü kentler oldu.