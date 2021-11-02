BioNTech’te 3’üncü doz bilim kurulunun gündeminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı olanlara ne zaman üçüncü doz yapılacağının yarın belli olacağını açıkladı.

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Dünya genelinde varyantların Covid-19 vakalarını yeniden artışa geçirmesi nedeniyle bazı ülkeler üçüncü doz aşılamaya geçmişti.

Türkiye’de mRNA temelli BioNtech ile inaktif aşı Sinovac kullanılıyor. Sinovac aşısı yaptıranlara yaz aylarından itibaren üçüncü doz aşı hakkı tanınmıştı.

Koca, ekim ayı başında mRNA aşısından iki doz yaptıranların ortalama dört ay önce aşı olduğunu, aşının koruyuculuğunun devam ettiğini düşündüklerini kaydetmişti. Sağlık bakanı, Biontech aşısı için “Şu an için üçüncü doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur” derken, inaktif aşı olanlara ‘ısrarla’ üçüncü dozu önerdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biontech aşılarında üçüncü doz, yani hatırlatma dozunun ne zaman yapılacağının sorulması üzerine Koca şunları söyledi: “BioNTech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak. Bununla ilgili ne zaman ve kimlerden başlayarak uygulanması gerektiği ile ilgili yarın tartışılır. Bununla ilgili alınacak bir karar olduğunda da bilim kurulu sonrasında açıklamayı yapmış oluruz.”

‘Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması yok’

12 yaş altındaki çocuklara Covid-19 aşılarının açılıp açılmayacağının sorulması üzerine Bakan Koca şu yanıtı verdi: “Biz 18 yaş ve üstü vatandaşımıza aşı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası olan çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı için şuan Türkiye’de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için bir şey söylemem şuan doğru olmaz. Ama şuan için gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim.”