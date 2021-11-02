Profesör: Tüketiciler zincir marketlerden tazminat isteyebilir

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, Rekabet Kurulu’nun (RK) zincir marketlere kestiği ‘fahiş fiyat‘ cezanın ardından tüketicilerin de tazminat davası açma hakkı bulunduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Beş market piyasayı alt üst ediyor” diyerek, gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu market zincirlerine toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.

Carrefoursa, ŞOK Marketler, Migros ve BİM ise Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının iptali için yargı yoluna başvuracağını duyurmuştu.

Zincir marketlere yöneltilen en büyük suçlama organize şekilde fiyat artırımı yapmak. Ancak marketler maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmiyor.

Prof. Dr. Karasu tüketicilerin de zincir marketlere tazminat davası açma hakkı bulunduğunu ifade etti.

Karasu’nun açıklamaları şöyle: “Tüketiciler, satın aldıkları mal karşılığında ödedikleri bedelle, fiyatlar anlaşılarak belirlenmeseydi ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilirler.

Ayrıca bu durumda hakim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.

Ben müşteri olarak bir malı 1000 liraya satın aldım. Rekabet sınırlanmasaydı veya fiyatlar birlikte belirlenmemiş olsaydı bu malı 500 liraya alabileceğimi ispatlarsam malı satan zincir market bana 1500 lira ödeme yapmak zorunda kalacak. Benim zararım 500 lirayken 1500 liraya alıyorum. Burada zararın tazmini yanında rekabeti engelleyerek fiyat belirleyen firmaların cezalandırılması amaçlanmıştır.

Karasu, tüketicilerin zincir marketlere açacakları davalar için yaptıkları alışverişi fiş ve faturayla belgelemesi gerekebileceğini dile getirerek şöyle devam etti: “Yargıtay bazı kararlarında, tüketicilerin dava açması için Rekabet Kurulu kararının kesinleşmesinin beklenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Doktrinde de bu konuda görüş birliği bulunmamaktadır. Bu nedenle Rekabet Kurulu kararına karşı dava açmayan zincir marketlere karşı kararın tebliğinden 60 gün sonra müşteriler tazminat davası açabilir. Zira dava açma süresi geçtikten sonra karar kesinleşmiş oluyor. Ancak kararı yargıya taşıyan firmalara karşı dava açmadan önce ilgili yargı kararının kesinleşmesini beklemek daha uygun olur diye düşünüyorum.”