Ağbal’ın kadrosu MB’den Hazine’ye geçti

Merkez Bankası (MB) başkanlığından mart ayında alınan Naci Ağbal’ın görev kadrosu MB’den Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçti.

Ağbal bugün Twitter profilini ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı- Bakanlık Müşaviri’ olarak güncelledi. Ağbal, mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak MB’de eskiden görev yapmış başkan ve başkan yardımcıların belirli şartlar altında kadrolarının devam ettirildiğini belirterek, “Rutin bir uygulama. Başkan ve başkan yardımcılığı müşavir olarak devam ediyorlar” dedi.

Kadronun MB’de kalması maddi olarak daha büyük bir gelir anlamına geliyor. Hazine’ye geçişte ise maddi imkanlar daraltılmış oluyor. Ayrıca yetkililerin verdiği bilgiye göre bu geçiş kamuda yeni bir aktif görev alma anlamına da gelmiyor.