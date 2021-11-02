Gıda Perakendecileri Derneği’nden ‘fahiş fiyat’ cezası açıklaması: Haksızlık…

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), beş zincir market ve bir tedarikçiye toplamda 2,7 milyar TL ‘fahiş fiyat’ cezası kesilmesine ilişkin açıklamasında, ‘üyeleri olan zincir marketlerin tüketici faydasına sürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesi ve cezalandırılması’nın haksızlık olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Beş market piyasayı alt üst ediyor” diyerek, gıda ve diğer tüketim mallarındaki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu market zincirlerine müfettiş gönderilmiş ve beş market zinciri hakkında Rekabet Kurulu’nun geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına geçilmişti.

Savunmaların alınmasından sonra da BİM, CarrefourSA, Migros, Şok Marketler, A 101 ve tedarikçi Savola Gıda’ya, haksız rekabet uyguladıkları gerekçesiyle toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.

Zincir marketlere yöneltilen en büyük suçlama organize şekilde fiyat artırımı yapmak. Ancak marketler maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmiyor.

Migros, CarrefourSA, BİM ve ŞOK da Rekabet Kurulu’nun kestiği cezanın iptali için yargıya gideceklerini duyurmuştu.

GPD: Gerekli aksiyonlar alınacak

GPD’nin açıklamasının tamamı şöyle: ”Covid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmış, derneğimiz üyesi beş zincir market perakendecisi için 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.

Her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüketici faydasına en uygun fiyatlı ürünleri sunma amacıyla faaliyetlerini sürdürecek olan üyelerimiz adına Kurumun kararını üzüntüyle karşılamaktayız. Özellikle pandemi sürecinde üyemiz zincir marketlerin her bir ürünü en uygun fiyatla tüketiciye eriştirmek yönünde canla başla verdiği mücadelenin, fahiş fiyatlama yapılması şeklinde karşılık bulması kabul edilemez.

Kurumsal yapıları ve kayıtlı kurallı işleyişleriyle başta Rekabet Hukuku olmak üzere ticareti düzenleyen tüm mevzuata uyumlu olarak operasyonlarını yürüten ve bunu ilke olarak belirleyen üyelerimiz, bu karar neticesinde gerekli aksiyonları alacaklardır.

Rekabet Kurumu’nun nihai kararı sonucunda belirlenen idari para cezaları konusunda üyemiz zincir marketler yapılan tespitlere karşı haklarını aramaya devam edecekler, yargı yolu dahil olmak üzere tüm haklarını kullanacaklardır.

Her biri ülke ekonomisi için önemli bir değer olan üyemiz zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri bu çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesi ve çok yüksek cezalara maruz bırakılması en başta bir ekonomik kayıp olarak görülmelidir. Çoğu halka açık olan ve tüm kazançlarını yine ülke içinde yeni yatırımlar için kullanan, sürekli yeni istihdam ve ekonomik değer yaratan işletmelerin, hedef gösterilerek cezalandırılması haksızlık olarak değerlendirilmelidir.”