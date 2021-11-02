Enerji bakanına ‘kara kış fonu’ soruldu: Sosyal tarife gibi konular gündemimizde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Artan enerji fiyatlarını vatandaşa yansıtmamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Küresel enerji fiyatlarında, beklentinin üzerinde artış olduğuna dikkati çeken Dönmez, Avrupa’da doğal gazda özellikle spot piyasalarda 1200-1300 doların üzerinde yüksek fiyatlar oluştuğunu söyledi.

Covid-19 salgınından çıkışın fiyat artışlarında etkili olduğuna işaret eden Dönmez, Türkiye özelinde ise kuraklık nedeniyle tarımsal sulamanın arttığını, hidrolik santrallerin tam kapasite çalıştırılamadığını, üretilen elektrik miktarının azaldığını anlattı.

Türkiye’nin birincil enerji kaynakları açısından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu belirten Dönmez, fiyatların düşmesi için dışa bağımlılığın azaltılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

‘Neredeyse yarısını yansıtıyoruz’

Dönmez, gelecek yılın ilk çeyreğinden sonra enerji fiyatlarının daha makul, daha rasyonel bir noktaya gelmesini beklediklerini söyledi.

Artan enerji fiyatlarını vatandaşa yansıtmamak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Dönmez, “Neredeyse yarısını yansıtıyoruz, sübvanse ediyoruz. Başka bir ifadeyle bir vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa bilin ki 200 lirasını da biz kendi bütçemizden, devlet bütçesinden karşılıyoruz” diye konuştu.

Bakan Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kara kış fonu’ önerisine ilişkin, şunları kaydetti: “Kademeli tarife, sosyal tarife gibi konular gündemimizde. Yasal seviyede bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bugün bir başlangıç yaptık. Sanayide doğal gaz tarifelerinde bahsettiğim gerekçelerle artış olmak zorunda kaldı. İki kademeli tarifeye aslında bir geçiş oldu. Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Kontratların üstünde gelen ve bizim yüksek fiyatlarla almak zorunda kaldığımız bu maliyeti bize de planlananın üstünde taleple gelen özellikle sanayiciye bir miktar yansıtmak istiyoruz. Arz güvenliğimizde teknik anlamda bir sıkıntımız yok.”