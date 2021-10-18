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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize davet göndereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son üç günde akaryakıt fiyatlarına gelen iki zamla ilgili ‘toplantı’ çağrısı yaptı: ”Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim.”

Fotoğraf: AA

Akaryakıtta cuma günkü zamların ardından bugün motorinde yeni bir fiyat artışı daha yaşanmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’na (EPGİS) göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş daha zam geldi.


Kılıçdaroğlu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ”Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir.”

Kılıçdaroğlu, geçen hafta da Merkez Bankası’nda yaşanan görevden almalar üzerine başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüş ve bilgi almıştı.

Motorine bir zam daha

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