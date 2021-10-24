‘Kara kış fonu’ isteyen CHP, Avrupa’dan örnek verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin ‘Kara Kış Fonu’ talebine Avrupa’daki ülkelerin uygulamalarını gösterdi.

CHP, kış ayları öncesi enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek ısınma bedellerinin artacağını, devletin yurttaşa destek olması adına bir fon kurulması gerektiğini savunuyor.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre CHP’li Akın, Avrupa’da ülkelerin ne gibi tedbirler aldığına dair çalışma hazırladı. Çalışmada, Avrupa’da nisan ayından beri, Türkiye’de ise üç yıldır enerji fiyatlarında artış görüldüğü belirtildi.

Öne çıkanlar şöyle:

Destek paketleri: Fransa’da hükümet, en yoksul ailelere enerjiye erişimlerini sağlamaları için 580 milyon avro değerinde destek verme kararı aldı. İtalya, yoksul kesimi korumak amacıyla 3 milyar avrodan daha fazla tutarda bir destek paketi açıkladı. İspanya’da ise toplam 2.6 milyar avro tutarındaki bir paket devreye girdi.

Vergi indirimi gündemde: Belçika’da doğalgaz ve elektrik fiyatı artışlarına karşın yoksul halkın korunması için hane başına yapılan desteğin 700 avro olacağı açıklandı. Almanya’da faturalara yansıtılan yenilenebilir enerji desteği vergisinin yüzde 43 oranında indirilmesi kararlaştırıldı.

Koruma programı: Avrupa Komisyonu; 27 AB üyesi ülkeye artan elektrik ve gaz fiyatlarına karşı alınabilecek tedbirleri sıraladı. Buna göre enerji üzerindeki vergilendirme oranlarına sınır getirilmesi ve vergilerin azaltılması tartışılıyor. Öte yandan yenilenebilir enerji destek programlarının finansmanının elektrik faturası dışındaki kaynaklara kaydırılması da gündemde.

Akın, Avrupa karakışa hazırlanırken, AKP iktidarının ‘uyuduğunu’ belirterek şunları kaydetti: “Vatandaş kış gelirken sürekli artan faturalar nedeniyle nasıl ısınacağını kara kara düşünüyor. İktidarın hiçbir adımı yok. Karakış fonu acilen kurulmalı. Vatandaşlarımız göz göre göre yoksullaştırılıyor. İktidar, vatandaşı değil, sarayını ve yandaşlarını kolluyor.”