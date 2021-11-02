Siyah lekelerle doğan bebeğin ‘farklılığı’ Instagram’da ilham kaynağı oldu

ABD’nin Dallas kentinde yaşayan Toneka Rogers Robinson (32) ve eşi Justin’in (34) kızları Jireh, vücudunda siyah lekelerle dünyaya geldi. Adına açılan Instagram hesabında 11 bin 900 takipçisi olan bebek, farklı görünüşleri nedeniyle dışlanmaktan çekinenlere ilham kaynağı oldu, cesaret verdi.

Fotoğraflar: Instagram

İlk bebeklerini dört haftalıkken kaybeden çiftin ikinci bebeği Jireh riskli bir hamilelik sürecinin sonunda haziran ayında dünyaya geldi. Vücudunda lekeleri gören ikili bir an panik oldu. Ama, “Sorun yok, bebeğiniz son derece sağlıklı” diyen doktorları içlerine su serpti.

Konjenital melanositik nevüs (KMN) tanısı koyan doktorlar bunun genetik olmadığını, hamileliğin ilk üç ayında pigment gelişimindeki bozukluk nedeniyle ortaya çıktığını söyledi. Dünyada KMN’yle doğan bebeklerin oranı yüzde 1.

Kızları adına Instagram hesabı açan çift Jireh’in fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca büyük ilgi gördü. Kızlarının önyargıların yıkıldığı, farklılıkların daha kolay kabullenildiği bir dünyada yaşamasını arzu ettiklerini söyleyen Robinson çiftinin açtığı hesabın kısa sürede binlerce takipçisi oldu. Farklı dış görünüş nedeniyle dışlanmaktan çekinen, dışlandığını hisseden kişilerden, “Bize güç verdiniz” söyleminde mesajlar geldi. ‘Farklı görünen’ başka çocukların anne-babaları da kendilerine esin kaynağı olduklarını ifade ederek destek verdi

“Biz kızımızın cildinin gayet güzel olduğunu düşünüyoruz ve çok sayıda kişinin de bizimle hemfikir olmasından memnuniyet duyuyoruz” diyen Toneka Roger Robinson, çocuklarında benzer durumlar olan ebeveynlerle iletişim kurup onların deneyimlerini dinlediklerini anlattı.

“Günümüzdeki kuşak farklılıkları kucaklıyor. Winnie Harlow, Seal gibi ciltleri farklı görünen ünlüler var ve yetenekleriyle ön plandalar. Kızımın da kendisine güvenerek yetişmesini, farklı olduğu için geri planda durmasını istemiyorum. Bu özgüven bazılarının umursamaz tavrıyla başa çıkmasına yeter” diyen Toneka Roger Robinson, Jireh’e her gün güzel olduğunu, cildinin güzel olduğunu söylediğini anlattı. Ve ekledi: “Ona başkalarının düşüncesinden çok kendisinin ne düşündüğünün, neye inandığının önemli olduğunu öğreteceğim. Dediğim gibi anahtar kelime özgüven.”