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Yaramazlara biraz batar!

İklim zirvesine damga vuran konuşma: Motivasyonumuz korku değil, umut olmalı

Britanyalı çevre aktivisti ve belgesel yapımcısı David Attenborough, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı’nda (COP26) dünya liderlerine seslendi.

Yıllardır gezegenin sağlığına dikkat çeken yapımlara imza atan Attenborough “Bu fırsatı daha eşit bir dünya yaratmak için kullanmalıyız ve motivasyonumuz korku değil umut olmalı” dedi.


‘İstikrar bozuluyor’

İklim değişikliğinin yaşandığı dönemden önce iklimin ne kadar istikrarlı olduğunu gösteren bir grafik ekrana yansıtan Attenborough, “Hepimizin güvendiği istikrar bozuluyor” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Belki de iklim değişikliğinden en çok etkilenen insanların artık hayal edilen bir gelecek nesil değil, bugün yaşayan genç insanlar olduğu gerçeği. Belki de bu bize hikayemizi yeniden yazmamız için gereken ivmeyi verecektir.”

‘Hala şans var’

İklim krizinin sonuçlarına dikkat çeken Attenborough “Kıyamet böyle mi gelecek” diye sordu. Kendi sorusunu da şu ifadelerle yanıtladı: “Trajediyi zafere dönüştürmek için hala bir şans var. Ne de olsa biz dünyada var olmuş en büyük problem çözücüleriz.”

İsrailli bakan tekerlekli iskemle kullananlara erişim sağlanmadığı için COP26’ya katılamadı

9 soruda: İklim krizi ve COP zirvesi

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