İsrailli bakan tekerlekli iskemle kullananlara erişim sağlanmadığı için COP26’ya katılamadı

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Karine Elharrar, tekerlekli sandalye kullananlara erişim sağlanmadığı için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılamadı.

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Elharar, İsrail basınına, dün, konferansın düzenlendiği İskoçya’nın Glasgow kentindeki etkinlik kampüsünün kapısında iki saat beklediğini ve içeri giremeyince 80 kilometre uzaklıkta, başkent Edinburgh’daki oteline dönmek zorunda olduğunu açıkladı.

Konferansın düzenlendiği alana girmesinin yürüyerek ya da tekerlekli iskemle için uygun olmayan bir servis aracına binerek mümkün olduğunun altını çizen Elharar, Twitter paylaşımında ise Birleşmiş Milletler’in düzenlediği organizasyonlarda tekerlekli iskemle kullananlar için erişim sağlanmamasının üzücü olduğunu ifade etti.

İsrail cephesi duruma tepki gösterdi. Başbakan Naftali Bennett’in delegasyonundan bir yetkili, organizasyonu düzenleyenlere resmi şikayette bulunduklarını söyledi. Bennett’in de Elharar katılamazsa kendisinin de katılmayacağını söylediğini aktardı.

Delegasyondan bir başka yetkili de Bennett’in bu konudaki hassasiyetini Britanya Başbakanı Boris Jonson’a ilettiğini ve onun Elharar’ı bugün iki başbakanın katılacağı toplantıya davet ettiğini söyledi.

Britanya’nın İsrail Büyükelçisi Neil Wigan da Twitter üzerinden İsrailli bakandan özür dilediğini ifade ederek, “COP’nin herkesi kapsayan bir organizasyon olmasını istiyoruz” yazdı.