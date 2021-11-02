Leonardo DiCaprio’dan iklim mesajı: Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden COP26 İklim Zirvesi’ne ünlü sinema oyuncusu Leonardo DiCaprio da destek verdi. Zirvede “Sirenler çalıyor”diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e katıldığını belirten DiCaprio, “Şimdi hırs, dayanışma ve eylem zamanı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

COP26’da konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres şunları söylemişti: “Sirenler çalıyor. Bu ve gelecek nesiller adına size sesleniyorum, geleceğimizi korumayı ve insanlığı kurtarmayı seçin. Fosil yakıtlara bağımlılığımız insanlığı uçurumun kenarına itiyor. Kesin bir seçimle karşı karşıyayız, ya onu durdururuz ya da o bizi durdurur. Yeter demenin zamanı geldi.”

Konferansın ana gündemi ‘küresel sıcaklık artışı’

BM İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) bu sene 26’ncısı yapılıyor.

Bu seneki konferans, ağırlıklı olarak küresel sıcaklık artışının sınırlandırılmasına odaklanıyor. Bu konuda dönüm noktası olarak kabul edilen 2015 Paris İklim Anlaşması’nda ülkeler küresel sıcaklık artışını, sanayi devrimi öncesine oranla 2 derecenin çok altında tutmayı taahhüt ederken, bunu 1,5 derece ile sınırlandırmak için çaba göstereceğini bildirdi.

Bağlayıcı olan bu hedeflere ulaşmak için ülkeler, yakın gelecekte sera gazı emisyonunu azaltmak veya sıfırlamak için bağlayıcı olmayan ulusal hedefler üzerinde de anlaştı.

Ancak bu ulusal hedeflerin, Paris İklim Anlaşması’ndaki sıcaklık hedeflerini tutturmak için yeterli olmayacağı hatta 3 derece veya daha fazla ısınmanın görüleceği belirlendi. Bunun üzerine Fransa’nın talebiyle beş yılda bir yeni taahhütlerle masaya geri dönülmesini öngören bir mekanizma oluşturuldu. Bu beş yıl, 31 Aralık 2020’de dolsa da salgın nedeniyle konu görüşülemedi.

Şimdi tüm ülkelerden, 1,5 derece hedefine uygun olarak ulusal hedeflerler belirlemeleri isteniyor. Bilim insanları, dünyanın 1,5 derece hedef için emisyonların 2030 yılına kadar 2010 seviyelerine kıyasla yüzde 45 azaltılması ve ardından da 2050’ye kadar net sıfır emisyona düşürülmesi gerektiğini tahmin ediyor.

BM, eski veya revize edilen ulusal hedeflerin hala yetersiz olduğunu, hedeflerin, gerekli yüzde 45’lik kesintiden çok emisyonlarda yüzde 16’lık bir artışla sonuçlanacağı konusunda uyarıda bulundu.