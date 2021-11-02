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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş ‘sözü’: Sizi bu aşırı zenginlikten kurtaracağız!

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, ‘kapıcıların dahi’ otomobili olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ti’ye aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda ikinci el araba yetişmiyor zaten” sözüne Demirtaş’tan yanıt geldi.


Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla Twitter’dan paylaşım yapan Demirtaş, şunları kaydetti: “Diyarbakır’daki apartman görevlimiz, Almanya’dan Audi Q8 getirtmiş. Zaten bi tane de Mercedes makam aracı vardı, bu yenisini market alışverişlerinde kullanacakmış. İktidardakiler dışarıda ne yaşıyorsa artık. Neyse, az kaldı. Yakında sizi bu ‘aşırı zenginlikten’ kurtaracağız.”

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