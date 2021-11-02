Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 43 bin lira tazminat ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davada tazminat ödemeye mahkum edildi.
Erdoğan, CHP liderine 6 Şubat 2018’deki grup toplantısında ‘kişilik hakları zedeleyici ifadeler kullandığı’ iddiasıyla dava açmıştı.
AA’nın haberine göre cumhurbaşkanının avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Kılıçdaroğlu’nu tazminata mahkum ettiğini anımsattı.
Avukat, şu bilgiyi verdi: “Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu’ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir.”
Tazminat miktarı, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’na bağışlandı.