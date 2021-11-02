İmamoğlu’ndan ‘taksi’ çıkışı: Karar almamızı engelleyen akılla hesaplaşacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 10 kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) götürdüğü yeni taksi plakası ve sistemine ihtiyaç duyduğunun altını çizen Başkan Ekrem İmamoğlu, “Uydurma bir yönetmelikle, UKOME’deki sandalye sayısı düzenlemesiyle karar almamızı engelleyen o akılla, İstanbul halkı adına hesaplaşacağım” dedi.

Fotoğraflar: İBB

UKOME toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümünde hak sahipleri, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde kura çekimiyle belirlenmeye başladı. Noter eşliğinde yapılan kura çekimi öncesinde 4 bine yakın başvuru yapıldı.

Yeni 1000 taksi plakası kararı hayata geçirilene kadar teklifin defalarca reddedildiğini anımsatan İmamoğlu, “Bu iş neden bir seneye yakın bekledi” diye sordu.

‘Taksi sorunu var’

İBB başkanı şöyle konuştu: “İstanbul’da yoğun bir biçimde taksi sorunu var. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben onla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğimi buradan belirtmek istiyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Kulakları tıkayamayız, kafamızı kuma sokamayız. Bu şehir 1990’lı yılların başından 6-7 milyondan 16 milyon resmi nüfusa yirmi milyon etkin nüfusa ulaştı. Etkin nüfus üç kat arttı ancak taksi sayısı hala aynı. Vatandaşlar açık bir şekilde korsan taksi kullandığını itiraf ediyor. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen ve bu kadar açık bir biçimde bir sorunu dile getiren vatandaşların bu çağrıları, yeni bir yönetmelikle UKOME’de çözümsüz bırakılıyor. Karar almamızı engelleyen o akılla, İstanbul halkı adına hesaplaşacağım.”

“Ev sahibi sizsiniz” sözleriyle esnafa seslenen İmamoğlu, İstanbul’daki trafiğin pandemi döneminde özel araç kullanımıyla arttığını söyledi. Özel araç kullanımını azaltan, toplu taşıma kullanımını destekleyen politikalara öncelik verdiklerinin altını çizdi.

‘Siyasi tezahürata anlam veremiyorum’

Taksi dönüşüm projesine karşı çıkan esnafın siyasi tezahürat yapmasına anlam veremediğini belirten İmamoğlu şöyle devam etti: “Derdiniz üzüm yemek mi? Bağcıyı dövmek mi? Bağcıyı dövme niyeti olan akla buradan sesleniyorum. Ben hayatımda hiç dayak yemedim. Çünkü toplumsal işlerde böyle bir hamle yapacak bir insan değilim. Hak ve hukuku korurum. Az önce sordum davetli olmasına rağmen o esnaf odası başkanı bugün aramıza katılmamış. O esnaf odasına, bin tane yeni taksi katılıyor. O taksici esnafı da yarın odaların seçiminde oy kullanacak. Bari gel de onlara kendini göster.”

3,5 yılda ilk defa zam yaptıklarını vurgulayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Ben esnafımın, helalinden kazandığı parayı evine götürsün, çocuklarını mutlu etsin istiyorum. Benim esnafım geçinemiyor yani ben kafamı kuma mı sokacağım? Hak ettiği zammı vermek zorundayız. Zammı yapan Ekrem İmamoğlu değil ki. Bu ülkede enflasyonun yüzde otuza siz ya da biz çıkarmadık. Çıkaran bu ülkenin ekonomisini yöneten akıl, o akıl.”

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da atıl haldeki minibüs hatlarındaki esnafın mağduriyetinin giderileceğini belirterek, “Bu kararı altı kez defa ısrarla getirmiştik. Israrlarımız sonucu bu kararın çıkmasını sağladık. Toplamda 3 bin 917 araç taksiye dönüşüm için başvuru yaptı. Bugün ve yarın bu hak sahiplerini belirlemek üzere noter huzurunda çekilişleri yapıyoruz” dedi.

18 hak sahibi belirlendi

Konuşmaların ardından taksi plakası hak sahipleri belirlenmeye başladı. İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge ve İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan sırasıyla A01 Bakırköy- Topkapı Hattındaki 18 plaka hak sahibini belirledi.