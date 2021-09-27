İstanbul’da 1000 yeni taksi için dolmuş ve minibüslerin dönüşüm süreci başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) kabul edilen 1000 dolmuş ve minibüsün taksiye dönüşümünde süreç başladı.

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Temmuz ayında yapılan toplantıda 1000 yeni taksi teklifi hükümet kanadının çoğunlukta olduğu UKOME tarafından reddedilmişti. Aynı toplantıda 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye çevrilmesi teklifi ise kabul edilmişti

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı başvuruların bugün başladığını duyurdu. Son başvuru tarihi 26 Ekim 2021 olarak belirlenirken başvurular bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek.

Başvuru şartları İBB’nin internet sitesinde ayrıntılı yer alırken, ön başvuru, ön talep, toplu evrak vb. aracılık faaliyetlerine izin verilmeyeceği ve işlemlerin kamera kaydıyla arşivleneceği belirtildi.

Dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak. İşlemi onaylanan araçların taksiye dönüşüm işlemleri otomatik olarak gerçekleşecek.